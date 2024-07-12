الناتو يجدد دعمه لأوكرانيا مع تأجيل العضوية

أعاد حلف الناتو تأكيد دعمه العسكري لأوكرانيا خلال القمة الثالثة التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة عبد الله الشامي فإن الحلف أعلن عن تقديمه طائرات "إف 16" من الدانمارك وهولندا، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي.

ورغم هذا الدعم فقد ترك الحلف باب منح العضوية لأوكرانيا مفتوحا دون إجابات واضحة، وقال إن هذا الأمر متعلق بالظرف والزمان المناسبين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مستمر في دعم كييف لحين انتهاء الحرب في أوكرانيا.