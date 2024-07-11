13 يومًا من توغل الاحتلال تحيل مخيم الشجاعية إلى أطلال وركام

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة لمدة 13 يومًا، قبل أن تنسحب مخلفة وراءها دمارًا هائلًا في المباني والبنية التحتية، وآليات عسكرية محطمة.

وفقًا لتقرير أعده مراسل الجزيرة إسماعيل الغول، شهد حي الشجاعية خلال فترة التوغل تدميرًا منهجيًا، حيث قامت قوات الاحتلال بنسف مربعات سكنية بأكملها، وتجريف المقابر، وتخريب الأحياء المختلفة، كما لم تسلم الشوارع والبنى التحتية من هذا الدمار الشامل.

أظهرت لقطات مصورة مشهدًا مؤلمًا لامرأة تجلس وسط أنقاض ما كان يومًا منزلها المكون من 5 طوابق، بدت السيدة مفجوعة ومتألمة وهي تنظر إلى ما تبقى من بيتها الذي تحول إلى كومة من الحطام نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف.