الحسيني للجزيرة نت: تحديات جدية تواجه التعليم في القدس

يتحدث عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فيصل الحسيني بالقدس للجزيرة نت عن أبرز التحديات التي تواجه التعليم في المدينة على صعيد البنية التحتية ومجابهة أسرلة المناهج.

القدس المحتلة- قال رئيس مجلس إدارة "مؤسسة فيصل الحسيني" بالقدس عبد القادر الحسيني، إن التعليم في المدينة يواجه تحديات جدية في مجال البنية التحتية والمناهج وجودة التعليم.

وأضاف الحسيني، في حوار مع الجزيرة نت، أن المقدسيين بحاجة إلى 44 غرفة صفية سنويا، مشيرا إلى تنصل الاحتلال من مسؤولياته في توفير احتياجات السكان الفلسطينيين من الصفوف الدراسية.

وتطرق إلى الحرب الإسرائيلية على الرواية الفلسطينية بما في ذلك تشويه وتزوير المناهج وحذف العلم الفلسطيني. وحذر من هبوط وتدني مستوى التعليم في القدس خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى اضطرار آلاف المعلمين والطلبة للتنقل يوميا على جانبي الجدار المحيط بالمدينة للوصول إلى مدارسهم.

كما تحدث عن نقص كبير في التمويل العربي والإسلامي للمؤسسات العاملة في القدس بما فيها "مؤسسة فيصل الحسيني"، وكشف عن امتناع المؤسسة عن طلب الدعم من جهات أوروبية لوجود "شروط مجحفة".

وتأسست "مؤسسة فيصل الحسيني" المقدسية عام 2002 لتنمية وتطوير مدينة القدس، عبر دعم مؤسساتها بوجه عام وقطاع التعليم فيها بوجه خاص.