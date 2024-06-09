أصوات من غزة.. معاناة مرضى السكري

يواجه مرضى السكري في غزة اليوم مصيراً مجهولاً، في ظل الصعوبة البالغة في توفير حقن الإنسولين الخاصة بهم، والتي إن توفرت فإنهم يجدون صعوبة في تخزينها بسبب الحاجة إلى التبريد.