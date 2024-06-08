مدة الفيديو 01 minutes 05 seconds

5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل بحي الشيخ رضوان

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 أشخاص بينهم سيدة وطفلتها وإصابة 13 آخرين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل عائلة مهنا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
8/6/2024