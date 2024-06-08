وثيقة المبادئ الأساسية لصفقة التبادل وعودة الهدوء المستدام في غزة.. ما أبرز بنودها؟

عرضت شاشة الجزيرة نسخة من وثيقة المبادئ الأساسية لصفقة التبادل وعودة الهدوء المستدام التي تشكل أساس الصفقة التي تتفاوض حولها المقاومة وإسرائيل.

ووفقا لتقرير أعدته نسيبة موسى فقد تحدثت الوثيقة عن 3 مراحل مدة كل منها 6 أسابيع، تتضمن جدولا زمنيا لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، والعودة للهدوء إلى "الهدوء المستدام" الذي يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.