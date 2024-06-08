مشاهد نقل شهداء وجرحى المجزرة الإسرائيلية لمستشفى شهداء الأقصى

رصدت كاميرا الجزيرة مشاهد مؤلمة لاستقبال جثامين شهداء وجرحى في قسم الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى، عقب غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن حصيلة هذه الغارات تجاوزت 80 شهيدًا وعشرات الجرحى، معظمهم من النساء والأطفال والعائلات، سقطوا نتيجة القصف الجوي والمدفعي المكثف الذي نفذته قوات الاحتلال على مخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومنطقة الزوايدة، مستهدفة المنازل والبنى التحتية والشوارع بالصواريخ.