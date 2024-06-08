ما هي القائمة السوداء للأمم المتحدة؟

تضاف إسرائيل إلى الدول والأطراف المنضوية تحت “القائمة السوداء لقتل الأطفال”، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بهذا القرار.

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