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ما هي القائمة السوداء للأمم المتحدة؟
تضاف إسرائيل إلى الدول والأطراف المنضوية تحت “القائمة السوداء لقتل الأطفال”، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة بهذا القرار.
والائحة السوداء أو قائمة العار التي أضيفت إليها إسرائيل هي قائمة تصدرها الأمم المتحدة سنويا، وتشمل دولا ومنظمات وأحزابا وجماعات تقول الأمم المتحدة إنها تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع والحروب، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات.
ولا مفاعيل عقابية للقائمة السوداء سوى الضغط الدولي.
تقرير: أحمد العساف/ قراءة سعيد بوخفة
8/6/2024