سرايا القدس: رسالة القوة الصاروخية إلى المستوطنين في غلاف غزة

بثت سرايا القدس-الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– رسالة من القوة الصاروخية فيها إلى من سمّتهم قطعان المستوطنين في غلاف غزة.