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4 شهداء في قصف استهدف منزلا بدير البلح وسط غزة

استشهد 4 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة. ونقلت الجزيرة صور انتشال جثث ومصابين من تحت الأنقاض.
5/6/2024