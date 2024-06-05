مدة الفيديو 02 minutes 48 seconds

تعرف على صمود ممثلين مسرحيين يعرضون مسرحيات في غزة

تجولت مجموعة من الممثلين المسرحيين في مخيمات النازحين في قطاع غزة لعرض مسرحية تعكس معاناتهم. وتتناول المسرحية القصف الإسرائيلي والنزوح والجوع والحصار.
5/6/2024