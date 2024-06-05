تعرف على صمود ممثلين مسرحيين يعرضون مسرحيات في غزة

تجولت مجموعة من الممثلين المسرحيين في مخيمات النازحين في قطاع غزة لعرض مسرحية تعكس معاناتهم. وتتناول المسرحية القصف الإسرائيلي والنزوح والجوع والحصار.