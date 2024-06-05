تعرف على اقتصاد القدس تحت الاحتلال

بلغ عدد الفلسطينيين بالقدس الشرقية 384 ألفا، وفق جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتشير أرقام لجنة التجار المقدسيين إلى أن عدد المحال التجارية بالبلدة القديمة يبلغ 1372، أغلقت 352 منها.

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