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تعرف على اقتصاد القدس تحت الاحتلال
بلغ عدد الفلسطينيين بالقدس الشرقية 384 ألفا، وفق جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي. وتشير أرقام لجنة التجار المقدسيين إلى أن عدد المحال التجارية بالبلدة القديمة يبلغ 1372، أغلقت 352 منها.
وأغلقت بسبب التضييق والمخالفات الإسرائيلية. ووفق التجمع السياحي المقدسي، فقد تبقى 24 فندقا بالبلدة القديمة من أصل 40 فندقا عام 2000. بينما تبلغ نسبة الإشغال الفندقي بالبلدة القديمة 20%.
وقدرت عدد خسائر القطاع السياسي 750 مليون دولار، وفق نفس المصدر.
5/6/2024