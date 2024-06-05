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البرلمان السلوفيني يوافق على قرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين

أقر البرلمان السلوفيني بأغلبية الأصوات الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ورُفع العلم الفلسطيني أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة ليوبليانا.
5/6/2024