مآزق نتنياهو السياسية تتضاعف وعزلته الدولية تزداد كل يوم

يضاعف إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار العدوان على قطاع غزة، مآزقه السياسية وعزلته الدولية كل يوم.

ويخشى نتنياهو نهاية مفجعة لمشواره السياسي الطويل، إذ تنتظره المحاكم بتهم الفساد، والتحقيقات المتسائلة عن وقائع فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يستيقظ نتنياهو خارجيا كل يوم على صرخات أحرار العالم ضد دولة الاحتلال، وعلى انحسار رقعة التأييد لها، في حين تتعاقب دول كثيرة معلنة الاعتراف بدولة فلسطين.

تقرير: أحمد فال ولد الدين