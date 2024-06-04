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غارات إسرائيلية على مخيمي البريج والنصيرات

استشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيمي البريج والنصيرات، وسط القطاع. كاميرا الجزيرة رصدت الأحداث وما خلفته الغارة الإسرائيلية من دمار.
4/6/2024