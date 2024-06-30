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3 شهداء في قصف على منطقة الشاكوش شمال غرب رفح

استشهد 3 فلسطينيين في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.
30/6/2024