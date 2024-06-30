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مظاهرات في فرنسا للمطالبة بوقف الحرب على غزة

تجددت المظاهرات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة في باريس وفي مدن فرنسية أخرى. وطالب المتظاهرون بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
30/6/2024