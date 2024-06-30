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صراع الإصلاحيين والمحافظين يمتد لجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية دون حسم النتيجة من الجولة الأولى، مما يستدعي إجراء جولة إعادة يوم الجمعة المقبل.
وسيتنافس في هذه الجولة الحاسمة المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمرشح المحافظ المحسوب على التيار المتشدد سعيد جليلي.
وجاءت الحاجة إلى جولة ثانية نتيجة عدم حصول أي من المرشحين على النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، وهي "50%+1" من الأصوات.
تقرير: فرح الزمان شوقي
30/6/2024