صراع الإصلاحيين والمحافظين يمتد لجولة ثانية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية دون حسم النتيجة من الجولة الأولى، مما يستدعي إجراء جولة إعادة يوم الجمعة المقبل.

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