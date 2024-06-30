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زوارق إسرائيلية تطلق النار على مناطق النازحين بالمواصي جنوب غزة

نقلت الجزيرة صورا تظهر زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه منطقة المواصي التي تؤوي نازحين جنوبي قطاع غزة.
30/6/2024