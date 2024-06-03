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مدة الفيديو 01 minutes 35 seconds
01:35
قصف إسرائيلي استهدف منطقة رميضة شرق خان يونس
استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وجرح آخرون في قصف استهدف عائلتي البريم وأبو خاطر في منطقة رميضة شرق خان يونس. كاميرا الجزيرة رصدت الأوضاع من هناك.
3/6/2024