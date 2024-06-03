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قصف إسرائيلي استهدف منطقة رميضة شرق خان يونس

استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال وجرح آخرون في قصف استهدف عائلتي البريم وأبو خاطر في منطقة رميضة شرق خان يونس. كاميرا الجزيرة رصدت الأوضاع من هناك.
3/6/2024