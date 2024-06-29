4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة غزة

استشهد 4 فلسطينيين -بينهم طفلان وامرأة- وأصيب نحو 10 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.