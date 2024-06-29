كيف ينتهك المستوطنون الإسرائيليون اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية؟

نصت اتفاقية أوسلو على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 أقسام إدارية مؤقتة، وهي المناطق “أ” و”ب” و”ج”، حيث تشكل المنطقة “أ” 21% من مساحة أراضي الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل.

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