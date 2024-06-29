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كيف ينتهك المستوطنون الإسرائيليون اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية؟
نصت اتفاقية أوسلو على تقسيم الضفة الغربية إلى 3 أقسام إدارية مؤقتة، وهي المناطق “أ” و”ب” و”ج”، حيث تشكل المنطقة “أ” 21% من مساحة أراضي الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل.
أما المنطقة "ب" فتشكل 18% من مساحة أراضي الضفة، وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المنطقة "ج" فتمثل 61% من مساحة أراضي الضفة، وتشهد وجودا للجيش الإسرائيلي بالكامل وتقع تحت سيطرة إسرائيلية.
ورغم هذا التقسيم، فإن المستوطنين الإسرائيليين ينتهكون الاتفاقية بشكل متكرر وينتشرون في المنطقة "ب" ويستولون على أراض فلسطينية لزراعتها وبناء منشآت نفطية فيها.
تقرير: أسيل سامي
29/6/2024