شهداء وجرحى عقب غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة جربوع بجباليا

بثت شاشة الجزيرة مشاهد مؤلمة لجهود فرق الإنقاذ ومتطوعين يحاولون رفع الأنقاض بأيديهم بحثًا عن ناجين أو جرحى عقب غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة جربوع وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أنس الشريف باستشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وجرح آخرين نتيجة لهذه الغارة التي استهدفت منزلاً مأهولاً بالسكان. وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

ومن المشاهد المؤثرة التي وثقتها الكاميرا العثور على جهاز طبي خاص بمعالجة مريضة بالسرطان من سكان المنزل، والتي لا يزال البحث جاريًا عنها تحت الأنقاض، مما يسلط الضوء على المأساة الإنسانية المتفاقمة في غزة.