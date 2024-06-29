شاهد.. تصدي كتائب القسام لتوغل إسرائيلي جنوب تل الهوى في غزة

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقاطع فيديو لتصدي عناصرها لقوات من جيش الاحتلال حاولت التوغل جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية رصد ومراقبة دقيقة لتحركات آليات ومركبات الاحتلال المدرعة من نقاط مراقبة متعددة.

ثم وثق الفيديو تمركز وحدة من القوات الخاصة التابعة للكتائب داخل مبنى سكني، حيث قاموا بتنفيذ عمليات قنص استهدفت جنود الاحتلال الذين تم رصدهم بالمنطقة.

كما عرض لقطات لعمليات قصف استهدفت تجمعات الجنود الإسرائيليين وآلياتهم، باستخدام صواريخ "170" وقذائف مدافع الهاون، من محاور متعددة، إضافة إلى استيلاء عناصر القسام على مُسيرة تابعة لاستخبارات الاحتلال