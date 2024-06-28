3 مستشفيات شمالي القطاع توشك على التوقف بسبب نفاد الوقود

قال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي، شمالي قطاع غزة، ستتوقف عن العمل -خلال ساعات قليلة- بسبب نفاد الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية.

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