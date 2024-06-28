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3 مستشفيات شمالي القطاع توشك على التوقف بسبب نفاد الوقود
قال مراسل الجزيرة أنس الشريف إن مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي، شمالي قطاع غزة، ستتوقف عن العمل -خلال ساعات قليلة- بسبب نفاد الوقود وعدم توفر المستلزمات الطبية.
وحسب مدير مستشفى كمال عدوان، هناك مخاوف جدية من مصير مأساوي للأطفال في أقسام العناية والحضانة والطوارئ، مشيرا إلى أنه أبلغ المنسقين بمنظمة الصحة العالمية بأن كارثة حقيقية تنتظر هذه المستشفيات.
28/6/2024-|آخر تحديث: 28/6/202412:29 ص (بتوقيت مكة المكرمة)