ما أبرز القضايا الداخلية والخارجية التي هيمنت على مناظرة بايدن وترامب؟

جاءت المواجهة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، المقررة إقامتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، محتدمة كما كان متوقعا.

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