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ما أبرز القضايا الداخلية والخارجية التي هيمنت على مناظرة بايدن وترامب؟
جاءت المواجهة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، المقررة إقامتها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، محتدمة كما كان متوقعا.
وتطرقت المناظرة لعدد من القضايا الداخلية والخارجية من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا وحرب إسرائيل على قطاع غزة، بينما كانت الهجرة غير النظامية والإجهاض أبرز القضايا الداخلية التي تبادل فيها ترامب وبايدن الاتهامات.
تقرير: وجد وقفي
28/6/2024