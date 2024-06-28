التحدي الاقتصادي يتصدر أولويات الرئيس الإيراني الجديد وسط تضخم قياسي

يواجه الرئيس الإيراني الجديد تحديات جمة، يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي المتعثر والعقوبات الأميركية المستمرة.

وتأتي هذه التحديات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة، مع تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة.

فقد تجاوز معدل التضخم في إيران 52% في أواخر مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 80 عاما.

وكان الرئيس السابق إبراهيم رئيسي قد بذل جهودا لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطن العادي.

تقرير: وليد العطار