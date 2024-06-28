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مدة الفيديو 01 minutes 05 seconds
01:05
استشهاد 3 من كوادر الدفاع المدني بقصف للاحتلال في مخيم النصيرات
قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 3 من كوادره استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقرهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.
28/6/2024