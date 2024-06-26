11 شهيدا في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ

استشهد 11 شخصا في غارة إسرائيلية على منزل عائلة هنية بمخيم الشاطئ بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وأحد أبنائها و6 من أحفادها.