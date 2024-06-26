تصاعد حملات الانتخابات الرئاسية الإيرانية ومخاوف من قلة مشاركة الناخبين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، تتصاعد وتيرة الحملات الدعائية في محاولة لحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وتأتي هذه الانتخابات في ظروف استثنائية عقب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن نسبة المشاركة تشكل التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، فقد كشف مركز متخصص في قراءة اتجاهات الرأي العام عن أن 45% من المستطلعين أكدوا عزمهم على المشاركة، في حين أعلن 27% عدم نيتهم التصويت.