جراء استمرار المعارك.. ساحات عامة في أم درمان تتحول إلى مقابر

تحولت بعض الميادين والساحات والمرافق العامة في العاصمة السودانية الخرطوم إلى مقابر، بعد أن حالت المعارك دون وصول ذوي الموتى إليها لدفن موتاهم.