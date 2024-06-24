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نتنياهو يضع العلاقات الأميركية الإسرائيلية على المحك ويصعد انتقاداته لبايدن
في تطور لافت للأزمة المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، تتزايد حدة الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية، مما يهدد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وفي آخر حلقات هذا التوتر، صرح نتنياهو علنا بفشله في إقناع الإدارة الأميركية بتزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تعتبرها تل أبيب ضرورية.
وجاء هذا التصريح في توقيت حساس، تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن، مما أثار استياء في الأوساط الدبلوماسية الأميركية.
تقرير: أحمد جرار
24/6/2024