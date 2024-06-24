نتنياهو يضع العلاقات الأميركية الإسرائيلية على المحك ويصعد انتقاداته لبايدن

في تطور لافت للأزمة المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، تتزايد حدة الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية، مما يهدد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

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