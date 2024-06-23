مظاهرة في فرنسا للمطالبة باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

نظمت مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة باستبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب حربها غير المسبوقة على قطاع غزة.

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