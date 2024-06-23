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مظاهرة في فرنسا للمطالبة باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس
نظمت مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة باستبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية في باريس بسبب حربها غير المسبوقة على قطاع غزة.
ويتهم ناشطون جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال عدد من المدربين واللاعبين الرياضيين الفلسطينيين، وتدمير مكاتب اللجنة الأولمبية الفلسطينية في غزة، وتحويل منشآت ومراكز رياضية لتعذيب الفلسطينيين.
تقرير: نور الدين بوزيان
23/6/2024-|آخر تحديث: 23/6/202409:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)