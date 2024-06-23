الدفاع المدني ينتشل جثامين طفلين وامرأة بعد قصف إسرائيلي بغزة

انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني جثامين طفلين وامرأة إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا في حي الدرج بمدينة غزة.

وأظهرت مشاهد فيديو بثتها الجزيرة الجهود المضنية للطواقم الطبية في مستشفى المعمداني بغزة، وهي تحاول إنقاذ حياة الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.

وتعمل هذه الطواقم في ظروف بالغة الصعوبة، حيث تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية الضرورية، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة.