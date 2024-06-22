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وفاة أطفال حديثي الولادة نتيجة سوء التغذية بمستشفى كمال عدوان
أدى سوء التغذية أو بالأحرى انعدام الغذاء في قطاع غزة إلى مزيد من وفيات الأطفال، حديثي الولادة، وهو ما حصل في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقال مراسل الجزيرة الذي زار المستشفى إن طفلة توفيت اليوم.
وحسب أحد الأطباء فقد ولدت هذه طفلة قبل الموعد الطبيعي لولادتها بـ10 أسابيع، وقال إنها رابع حالة خلال الأسبوع، محذرا من حدوث مزيد من وفيات الأطفال بشكل خاص، نتيجة لاستمرار المجاعة والحصار الشديد المفروض على شمال قطاع غزة.
تقرير: أنس الشريف
22/6/2024