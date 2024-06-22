وفاة أطفال حديثي الولادة نتيجة سوء التغذية بمستشفى كمال عدوان

أدى سوء التغذية أو بالأحرى انعدام الغذاء في قطاع غزة إلى مزيد من وفيات الأطفال، حديثي الولادة، وهو ما حصل في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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