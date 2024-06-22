قطر وإسبانيا: وقف إطلاق النار الفوري في غزة ضروري لتهدئة المنطقة

توافقت قطر وإسبانيا على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد في كل الجبهات.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عقب لقائه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، إننا نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف أن دولة قطر تقوم حاليا بدراسة ردود جميع الأطراف، والتنسيق مع شركائنا المعنيين خلال الخطوات المقبلة، موضحا أن الجهود المستمرة لم تفضِ حتى اليوم إلى النتائج المرجوة، إلا "أننا نعول على استعداد شركائنا الإقليميين والدوليين لممارسة كافة أشكال الضغط اللازم لفرض وقف إطلاق النار".

تقرير: أيمن الزبير