غوتيريش يحذر من مغبة حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مغبة حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قائلا إنّ شعوب المنطقة والعالم لن تتحمل أن يُصبح لبنان غزة أخرى.

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