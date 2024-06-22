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غوتيريش يحذر من مغبة حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مغبة حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قائلا إنّ شعوب المنطقة والعالم لن تتحمل أن يُصبح لبنان غزة أخرى.
وأعقب تحذير غوتيريش تصريحات تصعيدية لمسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، كما حذرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة من أن أي قرار متهور من إسرائيل قد يغرق المنطقة في حرب جديدة.
تقرير: مريم أوباييش
22/6/2024