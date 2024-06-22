أصوات من غزة.. تفاقم أزمة المياه

دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 بئر ومحطة تحلية مياه في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وقد تفاقمت أزمة المياه، خصوصا مع موجة النزوح الأخيرة من شمالي القطاع.