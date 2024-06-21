مجزرة جديدة في غزة.. 11 شهيدا عقب غارة إسرائيلية على منزل عائلة صلاح بمخيم الشاطئ

بثت شاشة الجزيرة صور الدمار الذي أعقب غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة صلاح بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 17 آخرين.

ووفقا لمراسل الجزيرة في قطاع غزة إسماعيل الغول، فإن الأسرة كانت تحتمي في الطابق السفلي من المنزل المكون من 5 طوابق، ولكن القصف الصاروخي كان عنيفا واخترق الطوابق حتى أصابهم.

وأظهر الفيديو جهود المتطوعين والمسعفين وهم ينقلون جثث الشهداء إلى المدافن بعد تكفينها.