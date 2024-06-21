الاحتلال يقتل فلسطينيين بقلقيلية ويحتجز جثمانيهما

اغتالت وحدة خاصة من جيش الاحتلال شابين فلسطينيين بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

ووفقا لمراسل الجزيرة في الضفة الغربية، ليث جعار، فإن وحدة خاصة من المستعربين تسللت إلى وسط المدينة، وقامت بملاحقة الشابين اللذين كانا يستقلان سيارة فلسطينية، وأطلقت عليهما النار بشكل مباشر، وقامت باحتجاز جثمانيهما وسحب المركبة.

وأضاف جعار أن أحد الشهداء كان من كتائب شهداء الأقصى في قلقيلية وأن الاحتلال كان يلاحقه ويحاول اغتياله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم لمنازل المواطنين خلال الليل في إطار سياساتها المتواصلة للضغط على عوائل المقاومين في الضفة الغربية.