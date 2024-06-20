شاهد.. مقاتلو المقاومة يجهزون رشقة صاروخية بجوار دبابة إسرائيلية ويفلتون من نيرانها

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر استهدافها قوات إسرائيلية خلال توغلها في أحد المحاور بقطاع غزة.

وظهر مقاتلو السرايا وهم يجهزون الرشقة الصاروخية في وقت النهار على مقربة من إحدى الدبابات الإسرائيلية.

وبعد تجهيز الرشقة، أطلقت الدبابة الإسرائيلية النار باتجاه المقاتلين خلال انسحابهم، لكنهم تمكنوا من مغادرة المكان. واختتم المقطع بإظهار الرشقة التي تم توجيهها خلال ساعات المساء.