المجاعة تطرق أبواب غزة: عيد بلا أضاحٍ وطوابير للحصول على الحساء

لا زالت الأوضاع المعيشية والاقتصادية تزداد قسوة على سكان قطاع غزة جراء الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدخول المساعدات الإنسانية والغذائية لأكثر من 9 أشهر.

ووفقا لمراسل الجزيرة أنس الشريف لم يعد بإمكان سكان المناطق الشمالية توفير وجبات الطعام لأسرهم وأطفالهم، وبدأت المجاعة تظهر بشكل واضح يتجاوز مراحلها السابقة.

وأظهرت الكاميرا مواطنين وأطفالا يتزاحمون في طوابير للحصول على بعض الحساء الذي يسدون به رمقهم اليوم الثاني لعيد الأضحى بدلا عن لحوم الأضاحي التي اعتادوا عليها كل عام.