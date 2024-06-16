ماذا يفعل الحجاج في أول أيام عيد الأضحى المبارك؟

اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم نحر الهدي للحاج (والأضحية لغيره)، وفيه أعمال على الحاج فعلها، التقرير يستعرضها.